Filmi tunnusloole „Sel ööl on tunne“, mida esitab Liis Lemsalu, valmis ka muusikavideo. Loo muusika autorid on Sten Šeripov, Liis Lemsalu, sõnad lõi Maian Kärmas. Äsja valminud muusikavideo autor on filmi režissöör Anu Aun.