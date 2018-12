Igapäevane suur piltide voog internetis on nii tavapärane, et paljud inimesed isegi ei mõtle pildi üleslaadimise juures, miks või kellele nad seda teevad. Katrin Tiidenberi sõnul pole piltide positamise juures mitte midagi ebanormaalset. Probleem võib tekkida siis, kui inimene kulutab pildistamise peale nii palju aega, et seda võib juba nimetada sõltuvuseks.