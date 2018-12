Eno Lints on jalgpallivirtuoos, kes oskab jalgpalliga erinevaid trikke teha. Esialgu harjutas noormees oma kodus keldris ja vaatas internetist, kuidas teised trikke tegid. Nüüdseks on trikitaja juba nii kaugele jõudnud, et teda kutsutakse spetsiaalselt üritustele osalema, et ta seal oma trikke teeks. Tema leivanumbriks võib pidada trikke põleva palliga.