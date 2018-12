Häkatonil lõi hINF.eu probleemile lahenduse, mis pakub digivisiidi teel suhtlusvõimalust oma arstiga. Nädalavahetuse käigus loodi virtuaalõde, mis aitab patsiendil koguda kogu vajalikku terviseinformatsiooni visiidiväliselt. "Patsient praegu peab migreenipäevikut, kuhu ta kirjutab üles, millal tal hoog hakkab, kui tugev see hoog oli, mis need indikaatorid olid, miks üldse tekkis ja läheb oma päevikuga arsti juurde," seletas Kink. Iga päevik on aga erinev ja arstil on üsna keeruline aru saada, mis seal kirjas on. Virtuaalõde aitabki seda olukorda ühtlasemaks muuta.