MTÜ Loomus kommunikatsioonijuhi sõnul on tarbijal üsna raske teada või aimata, millised tooted võivad ohtlikud olla. «Euroopa iseenesest on neid regulatsioone natukene parandanud, kuid nagu näha, siis tegelikkuses on see olukord üsna halb,» rääkis Lepp. Väga paljud meil müügil olevad tooted on pärit Hiinast, seega soovitab ta üldse vältida tooteid, kus karusnahka on kasutatud. Mürgisest karusnahast võib tekkida nahaärritus ja mürgid võivad omakorda sattuda vereringesse.