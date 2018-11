Muusik Kerli Kõiv on saanud valmis oma esimese raamatu «Haavatud jumalanna paranemispäevik: 30 päevaga tallamatist supernaiseks», selles teoses õpetab Kõiv, kuidas saada üle südamevalust ja muutuda iseenda kõige paremaks versiooniks. Raamat on jagatud päevade kaupa peatükkideks ja iga päev on pühendatud kindlale meeleolule.