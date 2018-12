«Hommik!» Kakamängud lastepoes; kuidas reisida kahe selfiehulluga; II pensionisammas põleb suure leegiga!

Nädala viimases saates räägime Heelia Sillamaaga tema kogemusest: kuidas on reisida Ameerikas tüdrukutega, kelle jaoks on kõige olulisem sotsiaalmeedia. Stuudios vestleme aga pensionisammastest Kristjan Järvaniga, notariaalsetel teemadel Merle Saar-Johansoniga ning eestlaste vanadest jõlukommetest Marike Lahtiga. Seekord läheme külla aga mänguasjapoodi, et katsetada ülipopulaarset kakamängu. Muidugi ei puudu reedesest saatest ka kõige värskemad ja põletavamad filmiuudised! Saatejuhid on Robert Rool ja Piret Laos.