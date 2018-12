«Hommik!» Lenna Kuurmaa näitab kodu; tatised lapsed lasteaias; stuudios KÕIGE halvem restokogemus; muusikast Lepatriinu ja Reigo Ahvenaga!

Nädala viimases «Hommikus!» täitub stuudio muusikaga, sest külas on Eesti Muusikaauhindadest rääkimas Reigo Ahven ning Triinu Paomets ehk Lepatriinu. Vestleme ka Mait Mikussaare ja Hille Saviga etnorokk-muusikalist «Kullaketrajad», kes esitavad saates ühe dueti. Seekord läheme külla aga Lenna Kuurmaale ning stuudiosse tulevad aga äärmiselt kehva õhtusööki pakkuvad Sigrit Tamm ning Joosep Jürgenson. Veel räägime Anneli Laamanniga sellest, et lapsed viiakse ka haigena lasteaeda. Saatejuhid on Piret Laos ja Jüri Butšakov.