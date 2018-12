«Hommik!» Liis Lemsalu sai käe valgeks; laulumäng Tanja Mihhailova ja Birgit Sarrapiga; saatejuhid testivad kommentaatoriametit!

Oleme jõululainel ning vestleme stuudios tuliuuest filmist «Eia jõulud Tondikakul» Liis Lemsaluga, kes sooritas selles enda debüütrolli. Merit Kopliga räägime aga Euroopa kultuuri puudutavatest probleemidest ning stuudio vallutab muusikaga ülisuur koosseis The Swingers. Seekord läheme külla aga loomaaeda, et teada saada, millised kiskjad pesitsevad Tallinnas. Saatejuhid on Piret Laos ja Robert Rool.