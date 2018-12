Nädala alguses räägime Aare Rüütliga kadunud inimestest ning Henry Auväärtiga sellest, et eestlased teevad ületundide näol palju tasuta tööd. Stuudios on külas ka äsja enda karjääri lõpetanud Gerd Kanter ning humoorikate piltidega lõbustab meid meemimeister Robin Juhkental. Seekord läheme külla aga korvpallur Branko Mirkovićile. Saatejuhid on Robert Rool ja Piret Laos.