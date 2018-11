«Hommik!» Kehalise kasvatuse õpetaja laste liikumisharjumusest: osadele lastele pole liikumine lihtsalt enam loomupärane ja mugav

Eesti lapsed liiguvad äärmiselt vähe. Seda tõestab fakt, et ülekaaluliste laste arv on Eesti ühiskonnas 10 aastaga kahekordistunud. Eile kohtusid Paides Eesti spordijuhid, et püüda leida lahendust probleemile ning panna meie lapsed sporti tegema. Raino Libliku sõnul ei saa üldistada, et lapsed üldse ei liigu, aga kui vaadata tervikut, siis ei ole seis just kuigi rõõmustav.