«Hommik!» Ksenija Balta; rämpstöökohad; saatejuhtide moeshow; prokuratuuri märgilisemad juhtumid!

Nädala alguses räägime sportlikel teemadel Ksenija Baltaga, kes äsja valiti aasta kergejõustiklaseks. Moeteemadel tuleb juttu aga Laura Kursiga Pimedate Ööde festivali moeshowst, milles on ühendatud filmid ja riided. Stuudios on veel külas prokuratuuri sajanda juubeli puhul Vahur Verte ning rämpstöökohtadest räägime Tiina Saar-Veelmaaga. Seekord käisid saatejuhid aga vastupidavaid tööriideid testimas. Saatejuhid on Piret Laos ja Jüri Butšakov.