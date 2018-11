«Hommik!» Logistikaprofessor Antov: ummikute pärast ei tasuks tohutult ärrituda, oleks aeg nendega harjuda

Keskmine tallinlane veedab ummikutes tervelt 5 päeva aastas, keskmiselt 33 minutit päevas. Seda on enam kui näiteks Milanos, Barcelonas või USA pealinnas Washingtonis. Tipptund on ilmselt parim näitaja, mis toob välja liiklussõlmede kitsaskohad. Antovi sõnul ei tasuks ummikute pärast tohutult ärrituda, vaid peaks vaikselt hakkama nendega harjuma, sest ilmselt on neid iga aastaga järjest rohkem.