Samuti oli tegemist esimese korraga, mil Baruto oranži ehk uue Elroni rongiga sõitis. Viimati sõitis Höövelson Eestis rongiga ajal mil ta käis Audentese spordikoolis. Jaapani ronge Eesti omadega võrreldes leidis poliitik, et kodumaa rongides on rohkem ruumi, kuid mugavad on mõlemad.