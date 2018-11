Rahvusvahelise õiguse ekspert René Värk selgitab, millest me räägime, kui räägime ÜRO rändeleppest – dokumendist, mis on Eesti poliittiigis üles kütnud ennenägematu lärmi ja pahanduse. Missugune on selle ettevõtmise tegelik sisu? Kas me peame sellega ühinema või mitte?