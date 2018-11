«Hommik!» Robert ja Jüri ristavad mõõgad; teeni tulu higiäpist; naistevastane vägivald; värsked noortefilmid!

Stuudios räägime ägedast higiäpist, mille abil saab treeningud panna tulu teenima Liis Lepiku ja Liis Velskeriga. PÖFFil linastuvatest noortefilmidest vestleme aga Mikk Granströmi ning Richard Kasega. Teeme juttu ka naistevastasest vägivallast Vaike Pähniga ning värskest lasteraamatust Inga Talvisega. Seekord lähevad Robert ja Jüri aga vehklemistrenni, et Juhan Salmi valvsa pilgu all oma mõõgad ristata. Saatejuhid on Piret Laos ja Jüri Butšakovski.