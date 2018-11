«Hommik!» Saare naised ansamblist Öed pandi otse-eetris kala puhastama! Kuidas lauljad hakkama said?

Teisipäeval ilmus Kristel Aaslaiu ja Tuuli Ranna duo Öed debüütalbum. Albumi esitluskontsert on 16. novembril Tallinnas. Seni on kõikidest nende poolt avaldatud lauludest saanud hitid. Eelmisel nädalal välja antud uusim singel "Anna teed" valmis koos Reketiga. Lauljate enda sõnul on kõik läinud väga kiiresti - märtsis tuli välja esimene lugu ja novembris juba plaat.