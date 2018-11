«Hommik!» Suusaspordist Ago Markvardtiga; probleemsed lapsed lasteaias; tarbimine nulli; hambad säravaks!

Kuidas sõltuda vähem asjadest ning tarbida aina vähem? Sellest räägime raamatu «Asjadest lahtilaskmise kunst» autori Kaisa Lattuga. Tulevasest Otepää suusaspordipeost vestleme aga Ago Markvardtiga ning lasteaialaste psühholoogilistest probleemidest Kaidi Hallikuga. Seekord viime läbi aga ekstreemse katsetuse ning saatejuht Piret saab endale veelgi säravama naeratuse. Stuudios on ka Tiit Vunk, kes on mitmekordne meister sudokude lahendamises. Saatejuhid on Robert Rool ja Jüri Butšakov.