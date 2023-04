MINISTRI NÄRVIPROOV ⟩ Lauri Läänemets: sotsidele automaksu nii väga vaja ei ole

See on ilus loosung!

See on päriselu. Miks peavad ühiskonnas olema kokkulepped, et üks inimene teeb kaheksa tundi tööd ja saab normaalselt ära elada, aga teine inimene ei saa, kuigi teeb täisajaga tööd? Miks selliseid kokkuleppeid teha? Alampalk on ühiskondlik kokkulepe. Kui inimene panustab, siis ta peab saama normaalselt ära elada.

Teiseks on see regionaalpoliitiline küsimus, sest alampalka makstakse pigem väljaspool suurlinnu. Kolmandaks puudutab see paljusid naisi, kes töötavad tervishoius ja teeninduses. Alampalk on seotud iibe ja naise turvalisusega, samuti on see palgalõhe küsimus.

Neljandaks on osa alampalga saajaid OÜtajad, kes optimeerivad makse. Oleks aus, et nemad ka rohkem ühiskonda panustaks. Viiendaks on alampalga tõusul majandusele positiivne mõju. See on tõhus viis sundida ettevõtteid oma tööd nii korraldama, et suudaks alampalka maksta. Alampalga tõus lükkab majandust suurema lisandväärtuse poole.

Kas olete selleks valmis, et hulk väikesi ettevõtteid läheb alampalga tõusu tõttu pankrotti?

Me oleme valmis, et pakkuda ettevõtetele leevendusmeetmeid ja üleminekuvõimalusi. Sloveenias tõsteti majanduskriisi lõpus alampalka 23 protsenti. Meie tahame tõsta kolm kuni viis protsenti aastas. Sloveenias räägiti sama juttu, et majandus sureb välja, aga tulemus oli vastupidine – parem hakkas.