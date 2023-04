MINISTRI NÄRVIPROOV ⟩ Kalle Laanet vihakõne seadusest: Eesti vajab arusaama, et kõik ei ole lubatud

Äsja ametisse astunud justiitsministri Kalle Laaneti (RE) laual ootavad mitmed antud portfelliga kaasnenud ülesanded, mis Eesti ühiskonnas palju erimeelsusi on tekitanud. Üheks neist saab kindlasti olema vihakõne seadus. Minister tunnistab, et antud teema saab kindlasti olema väljakutseks. «Ma arvan, et see, et vihakõne oleks niimoodi seadusesse raiutud, et sellest kõik ühtmoodi aru saaksid ja ta töötaks ka selliselt nagu ühiskond seda ootab – see on väljakutse,» sõnas Laanet saates «Ministri närviproov».

Ma usun, et iga ministriportfell on tegelikult keeruline ja sõltub ikkagi väga palju inimesest, kuidas ta seda portfelli kannab ja milliseid signaale ta ühiskonnale annab, olles minister. Kui vaatame ka justiitsministri rolli ja ülesandeid, siis nagu ka president on öelnud, ühiskond vajaks rohkem selgitust. Ka raskete otsuste selgitamist. Minu arusaam ja tunnetus on ka see, et kui ühiskond vajab ühe või teise muudatuse elluviimist seaduse näol, siis tuleks selgitada miks seda tehakse, kas on ka muid alternatiive ja loomulikult see keel ehk õiguse keel, kuidas seda seadusesse viiakse, oleks inimese jaoks arusaadav. Ma usun, et kõik eelnevad justiitsministrid on läinud samade mõtetega suuresti – see kindlasti ei ole lihtne, aga kui ei proovi, siis ei tea ka, kas see õnnestub või mitte. Lihtsustatult: kõige tähtsam on eesmärgipärasus, et miks me ühte või teist seadust teeme, siis see sama õiguskeelsus ja mina ütleksin ka, et õigusmeelsus on väga oluline ehk see tervik, kuidas saadakse asjadest aru.