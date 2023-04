MINISTRI NÄRVIPROOV ⟩ Kaitseminister Hanno Pevkur: meie uued võimed peavad saama püsiva valmisoleku

See on väga õige küsimus. Kommunikatsioon peab olema adekvaatne. Ma olen alati rääkinud ja seda ka Ukraina sõja kontekstis, et on mingisugused narratiivid. Ja narratiive loob eelkõige Venemaa rõhudes väärinfole. Meie vastus sellele ei pea olema mitte mingisugune narratiiv vaid tõde ja see on see koht, kus peame olema ausad, et tõepoolest Venemaa on meie kõige suurem julgeolekuoht, samas meie enda sammud liitlastega rääkimisel, meie enda kaitsevõime tugevdamisel peavad andma inimestele kindluse, et me teeme õiget asja. Ja ka näiteks see, et kui me investeerime kolm protsenti riigikaitsesse, siis see tegelikult tähendab seda, et kuskil ei ole meil võimalust nii palju investeerida. Aga see on kõik selle nimel, et meil oleks Eestis turvaline ja loomulikult tuleb selle sõja õhutamisega hoida piiri, et sa ei tohi minna üle selle piiri, kus sa tekitad asjatu hirmu.

See on mõeldud ikkagi mandaadi võtmisena, kui on vajadus, siis meil on see mandaat kokku lepitud kolme erakonna vahel, et ajateenistust on võimalik pikendada. Hetkel ei ole meil laual ühtegi paberit, mis ütleks, et nüüd järgmisest aastast tõuseb kahe aasta peale või isegi pooleteise peale mitte. Laual on paber, mis pikendab üheteistkümnelt kuult kaheteistkümnele kuule. Nüüd kuidas me siit edasi liigume, seda saame kaitseväe ja eelkõige kaitseväe juhatajaga arutada justnimelt tulenevalt nendest neljast võimest (HIMARS, laevastikud ja laevakaitse, keskmaaõhutõrje). Need on need kohad, kus peame aru saama, et meil on sellist valmidusteenistust vaja, kas me nimetame seda ajateenistuse jätkuks, kas see jääb valmidusteenistuseks, kas see on riigikaitseteenistus – me peame leidma selle õige vormeli. Aga praegu ma võtaks selle pinge maha. Kaks aastat on selline maksimummandaat ja meil ei ole praegu plaani, et me homsest päevast läheme seda tegema. Sõjalises nõuandes, nagu ütleb ka koalitsioonileppe kõige olulisem punkt, kaitseväe juhataja soovidest.