MINISTRI NÄRVIPROOV ⟩ Madis Kallas: võib-olla kõlab halvasti, aga võtame rikkamatelt võimalusi kasvuks vähemaks

Regionaalministri kandidaat Madis Kallas (SDE) ütles saates Ministri Närviproov, et kuna elab ise Saaremaal, siis teab täpselt, millest peab maaelu parandamisel alustama - rikkamatelt omavalitsustelt raha vähemaks võtmise ja vaesematele andmisega.

Teil on plaanis saada keskkonnaministrist regionaalministriks – millest on selle ametivahetuse juures kõige rohkem kahju ja mis pakub kõige rohkem hasarti?

Kõige rohkem kahju on sellest, et peaaegu 9 kuud keskkonnaministeeriumis oli piisav aeg, et teha mitmeid asju ära ja elada süsteemi sisse. Aga ka loodav ministeerium on väga südamelähedane ja keskkonnateemadest ma väga kaugele ei jää. Regionaalteema on teiste teemade võrdluses mulle kõige olulisem.

Mida arvate, kas meeldite maainimestele rohkem kui eelmine minister Urmas Kruuse?

Väga keeruline küsimus, ei ole kunagi sellises vaates oma tööd teinud, et olla populaarsem või vähem populaarsem. Tahaks teha häid asju. Kui need asjad mõjutavad regionaalset ebavõrdsust ja selle vähendamist, siis on minu peamine eesmärk täidetud.

See saab keeruline olema, riigiametnikud armastavad väga tsentraliseerida ja raha maalt linnadesse ära tõmmata. Kuidas plaanite seda muuta?

Nii see on kippunud olema, et väga palju püütakse tsentraliseerida, selles suunas, kuidas kokku hoida ja Eestit rohkem Tallinna ja Tartu suunas viia. Kahtlemata pole seda tehtud teadlikult, see on lihtsalt nii kujunenud.

Ma ise elan Saaremaal, mu lapsed käivad seal koolis ja abikaasa tööl. Ma võib-olla tunnetan mõnevõrra teistmoodi, kui need inimesed, kes elavad igapäevaselt Harjumaal või Tartus.

Millised on need kolm asja, mida soovite ministrina kindlasti ära teha?