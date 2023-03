Riigipirukas ⟩ Mida oodata moodustatavalt kolmikliidult?

Valimised on läbi ja koalitsioonikõnelused käimas. Miks jagunesid hääled valimistel just sedasi, kuivõrd võis häältesaaki mõjutada valimiskampaania ning milliseid tegusid oodata moodustatavalt kolmikliidult? Neil teemadel arutleme tänase saatekülalisega, kelleks on politoloog Tõnis Leht.