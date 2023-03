Riigipirukas ⟩ Milline võimalik valitsusliit terendab Eestile 6. märtsi hommikul?

Valimisnädal on poole peal ning häältesaagid arvutatakse kokku juba eesoleva pühapäeva lõpuks. Kuidas on valimisnädal seni kulgenud ning kuidas võiksid kulgeda eesootavad koalitsioonikõnelused, seda arutame seekordse saatekülalisega, kelleks on politoloog Rein Toomla.