Riigipirukas ⟩ Kuidas on muutunud valimiste korralduslik pool?

Seekordse saate fookusteemaks on valimiste korralduslik pool. Teemat aitab avada stuudiokülaline, kelleks on valimisteenuste juht Arne Koitmäe. Uurime ka valijatelt, kuidas suhtuvad nad valimisreklaami ning milline erakond on oma kampaaniaga sel korral eriti eredalt meelde jäänud. Saatejuhid on Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi teadur Martin Mölder ning Postimehe ajakirjanik Nele Kullerkupp.