Riigipirukas ⟩ Kuidas muudab Eesti poliitmaastikku oravate ja EKRE vastasseis ning Keskerakonna langev reiting?

Seekordses saates on fookuses erakondade perspektiivid eesolevatel valimistel. Arutame, kuidas muudab Eesti poliitmaastikku see, et Reformierakonna-Keskerakonna asemel annab nüüd tooni peamiselt Reformierakonna ja EKRE mõõduvõtt. Teemat aitab avada stuudiokülaline, kelleks on riigiteadlane Leif Kalev. Saatejuhid on Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi teadur Martin Mölder ning Postimehe ajakirjanik Nele Kullerkupp.