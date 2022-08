Ministri närviproov ⟩ Reinsalu: me ei tee täna piisavalt selleks, et lähemas tulevikus sõda lõpetada

Justiitsminister, kaitseminister, välisminister – olete kõiki neist ametitest pidanud. Milline neist on Teie jaoks mugavusportfell?

Ei, niisugust ametit pole pidanud. See, mis on olevik, on praeguses olukorras ka kõige raskem rindelõik - nii inimkonna vaates, aga ka Eesti rahva vaates. Seda ei saa eitada. Valitsuse keskne otsustamisloogika on kollektiivne. See tähendab et kõik valitsuse liikmed kannavad vastutust ka nende otsuste kvaliteedi eest, mida langetatakse valitsuse tasemel, riigi tulevikku ja julgeolekut praeguseid positsioone puudutavalt.

Välisministrina on arusaadavalt Teie tähelepanu hetkel fokusseeritud Ukrainale. Kas teised välissuhted kannatavad seetõttu? On muusuunaline poliitika hetkel ootel?

Ei, seda ei saa öelda. Euroopa Liidu poliitika, keskkonna valdkond, kahepoolsete suhete edendamine – see loomulikult ju kõik käib. Aga kõike me vaatame läbi Vene agressiooni prisma. Kui on raskuskese, siis see raskuskese on aidata kaasa nii palju kui meie oskus on, nii palju kui meie panus ja mõju maailmaareenil on ikkagi Ukraina võidule. See ei tähenda, et tegeleme ainult ühe asjaga, aga see on kindlasti läbiv telg.

Kui keeruline on muud maailma veenda, et Ukraina peab võitma?