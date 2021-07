Merendusekspert Arvo Veskimets arvas Postimehe otsesaates, et nüüd oleks kasulik tõsta parvlaev Estonia vraki vööriramp pinnale, et viia läbi edasisi uuringuid. Terve aluse üles tõstmine ei ole endise kaitseväejuhataja Tarmo Kõutsi hinnangul enam võimalik. «Ma kahtlen, et kogu laeva vrakki oleks võimalik üldse ühes tükis üles tõsta,» leidis ta.