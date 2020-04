Saarlased ise ütlevad, et tänavu jääb turismis suvi vahele. «Kui vaatame kultuurikalendrit, ehk mille pärast turist Saaremaale tuleb, siis need on meie suured kultuuriüritused. Alustades ooperi- ja lõpetades merepäevadega. Me ei tea, mis saab näiteks tänavusest Saaremaa rallist, mis on sügisene suur spordiüritus. Need on üritused, mis toovad meile turiste. Kui me neid kõiki korraldada ei saa, siis tekib küsimus, et mida see inimene siia saarele tuleb? Kui meil ei ole turistile peale kauni looduse midagi pakkuda, siis on halvasti,» leidis raadiohääl.