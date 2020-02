Poliitiline olukord NATO piiril on eskaleerunud – pinged Ukrainas ei taha vaibuda. «Meie eesmärk ei ole olukorda pingestada vaid pigem langetada. Aga kindel signaal on see, et vajadusel on liitlased valmis üksuseid juurde tooma,» selgitas kaitseväe ülem. «Kui aga vaadata viimaste aastate sündmuseid Euroopas, Venemaa agressiivset käitumist, siis see on pannud ka liitlasi muretsema ja heidutusega rohkem tegelema. Vaja on anda signaal, et oleme vajadusel valmis ennast kaitsma,» nentis Mati Tikerpuu.