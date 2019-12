Sõitjate tutvustus:



Ken Torn - viimastel aastatel eesti juuniorite rallisarja tõeline valitseja. Juba 2009. aastal sportrallis debüüdi teinud Tornil on meistritiitleid omajagu - 2011. aastal tuli ta Mitsubishi Coltiga E10 klassis Eesti meistriks, 2014. aastal võttis ta meistritiitli Honda Civic Type-R'ga klassis EMV6. alates 2017. aastast on Torn võitnud igal hooajal Estonian R2 Challenge ehk Eesti meistrivõistlused juuniorite klassis. 2018. Lisaks on Torn osalenud kahel aastal ka Juunior WRC sarjas, 2018. aastal õnnestus Soome MM-ralli ka omas klassis võita. Lõppenud hooajal sõitis 26-aastane Torn kaasa Euroopa Meistrivõistlusi Juuniorite arvestuses, jäädes hooaja kokkuvõttes napilt teiseks.