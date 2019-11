Kas koalitsiooni päästaks kriisist täielik valitsusremont? Karilaid: ei ole võimatu

Jürgen Ligi: Seda koalitsiooni kriisi on Ratas mingites episoodides isegi enda kohta üllatavalt hästi lahendanud. Ta ikkagi läks eile peale väidetavalt kolme ja poole tunnist kohtumist Järvikuga kaamera ette ja ütles, et ta ei saanud vastuseid. See on tema kohta erakordne ja see on sündmus. Probleem on selles, et üks minister on järjepidevalt valetanud. Peaminister kinnitas selle üle. Ma ei tea, miks tema asetäitja siis eitab seda. Ta kinnitas seda üle, ta ei saanud listeeria teemas vastuseid ja need küsimused on ju ka ajakirjandusest läbi käinud. Ja teine asi. Arumäe ei puutu muide üldse asjasse. Ta (Ratas (toim)) ei saanud vastust, miks minister takistab kohtupidamist, miks minister küsib, et kas ta peab andma volituse. Aus minister annab selle volituse automaatselt! Kohtus riigi kaitsmine on talle vabanemine, ta ei pea muretsema, kohus otsustab. Tema alluvus on öelnud, et tuleb kohtusse minna, see rahanõue on põhjendatud. No mida sa seal enam jaurad, ta hakkab saatma kirjavahetust, algatab pika vaidluse. Delfis osa sellest kirjavahetusest vastused ju ilmusid. No ei ole mingit põhjust, miks oleks pidanud selle protseduurilise vaidluse algatama ja takistama kohtupidamist ja tekitama ühtlasi siis sellele teisele poolele võimaluse vaidlustada volituste puudumine. Kui volitust ei ole. Automaatselt need volitused antakse, ma ütlen, ma olen neid kümneid kordi andnud. Riigi huvide kaitsmisel annab minister automaatselt selle volituse. Ta küll küsib, mis vaidlus see on.