Ma arvan, et täna on selles mõttes mõõt täis. Teatud õiglustunne on ületatud. Ja inimestele tuleb ausalt ja selgelt öelda, mis siis tegelikult toimub.

Kellest saab Eesti 200 Tallinna linnapeakandidaat?

Me teeme selle otsuse suve lõpus. Mina olen avalikult välja öelnud, et olen valmis kandideerima – mina, kui piirkonna juht ja inimene, kes on Tallinna poliitikas kätt- ja jalgupidi sees. Aga seda otsust täna veel ei ole. Kindlasti teeme selle erakonnakaaslastega koos ja ühiselt.

Läheme Tallinnast kaugemale ka – kas praeguseks on enam-vähem selge, mitmes omavalitsuses Eesti 200 üldse saab nimekirja välja panna?

Hetkel räägime umbes kümmekonnast omavalitsusest, kus me oleme valmis nimekirja välja panema – nii kampaania mahu kui ka kohalike meeskondade valmisoleku poolest. Aga Eesti 200 jaoks on tegelikult veelgi olulisem see, et meie inimesed – kellest paljud on oma valdkonna spetsialistid – saaksid jätkata sisulist tegevust avalikus ruumis.