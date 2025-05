Kremli positsioon on praegu väga selge: võita aega ja valmistada ette jätkuvat pealetungi, mida nad suvehooajal tõenäoliselt üritavad. Venelased soovivad haarata võimalikult suurt maa-ala, saades aru, et varem või hiljem tuleb mingi vaherahu ja siis see tuleb mööda kontaktjoont. Mida kaugemal see on, seda uhkem tunne.

Kas seda uut pealetungi silmas pidades vahetas Putin välja ka maavägede ülema?

See on selline tavaline tsaaririigi praktika, et tuuakse uus mees ja proovitakse siis uutmoodi, sest vanad tõestasid, et ei suuda.

Kui suuri probleeme võiks venelaste uus suurem pealetung Ukrainale põhjustada, kas nad saavad sellega hakkama?

Seda on väga raske kõrvalt ja kaugelt hinnata. Minu ennustus oleks selline, et ukrainlased ilmselgelt praegu kardavad seda varianti. Minu teada on osa jõududest ukrainlastel praegu hoopis reservis, et neid saaks vajadusel paisata rasketesse rindelõikudesse. Samal ajal hoitakse rindel positsioone nii kaua kui võimalik, et kurnata venelased välja. Nii et lootus on, et praegune seis jääb enam-vähem püsima, aga seda hoida on raske. Näiteks mõnes kohtas on venelased lõiganud läbi varustusteed, mistõttu ukrainlastel on oma üksusi väga keeruline nii roteerida kui varustada.

Eelkõige tahaksid venelased territooriumi ilmselt juurde saada Donbassis?