Meie arvamused ei ole muutunud. Transatlantilised suhted on olulised nii Euroopale kui ka Ameerikale ja me loodame, et sedasama arvamust jagab ka Ameerika. Selle suhte tugevdamine ja hoidmine nõuab mõlema poole pingutust. Omame kontrolli ainult selle üle, mida me ise teha saame. Mida ameeriklased teevad – saame nõustada, aga me kontrollida ei saa. Mida Euroopa teeb, seda saame üksjagu mõjutada ja enda tegevuse mõttes ka kontrollida ise. Paradoksaalselt on need asjad, mida meie peame tegema, juhuks kui Ameerika peaks tõesti tahtma sellest suhtest lahkuda, täpselt needsamad asjad, mida me peame tegema selleks, et Ameerika sellest suhtest ei lahkuks. See on enese suurem panustamine oma julgeolekusse, suutlikkus seista omal kahel jalal, enesekindlam käitumine poliitikas, eriti oma naabrusesse puutuvas. Need on need asjad, mis on tarvilikud, et see suhe alles jääks, ja need on need asjad, mida on tarvis siis, kui mingil põhjusel see suhe peaks nõrgenema. Kui vaadata praktiliselt, mida me peame tegema, siis nimekiri on üks ja sama, sõltuvalt sellest, mis lõpuks saavad olema ameeriklaste valikud. Suurem investeering omakaitsesse, enesekindlam poliitika oma naabruse ja tegelikult ka laiema maailma suhtes.