OTSE POSTIMEHEST Kristen Michal: me siiski üritame võtta Vene kodanikelt valimisõiguse juba järgmisteks valimisteks

Teil on koalitsiooni koostöösse kõvasti usku, ilmselt ei pidanud te ka rahandusministri umbusalduskatse puhul muretsema, et keegi võiks isikliku antipaatia tõttu Jürgen Ligi vastu hääletada?

Ma arvan pigem, et sümpaatiast Jürgen Ligi vastu jätsid mõned umbusaldajad hääletamata. Nii et see läks hoopis vastupidi. Pärast seda kui Jürgen Ligi oli asju kolm tundi selgitanud, jättis kolm umbusaldusele allkirja andnut selle poolt hääletamata. Nii et osadele muutus Jürgen Ligi sümpaatseks.

Koalitsiooni omavahelised suhted on head ja koostöö toimub üsna ladusalt. Tasub siiski meeles pidada, et kõigil on erinev maailmavaade, erinev taust ja erinevad nägemused. Sotsiaaldemokraatide varasem nägemus Vene kodanike hääleõigusest on olnud, et seda ei tohiks minna reguleerima põhiseaduse tasemele, nii et praegu on nad tulnud koalitsioonipartneritele pigem vastu. Nüüd püüame leida sellise lahenduse, mis arvestaks ka nende mõtteid.

Selle koalitsiooni kokku pandud eelarvet on kritiseeritud peamiselt seetõttu, et eelarve on läbipaistmatu ja valitsus ei suuda kärpida. Rahandusministeerium on juba lubanud seda pisut läbipaistvamaks teha, aga miks te kärpida ei suuda?