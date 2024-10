Seoses majandusnäitajatega on Eestis valitsemas negatiivsed meeleolud, makustõusud ei meeldi kellelegi ja paljud arvavad, et need süvendavad majanduslangust veelgi. Miks meil enam häid ideid ei ole ja kas kõiges on süüdi poliitikud, sellest räägime Postimehe otsestuudios tööandjate keskliidu juhi Hando Sutteriga.