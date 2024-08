Viimased kuud tegelesime arvutuste, mõjuanalüüside, numbrite täpsustusega. Kindlasti ka poliitikavalikutega. Need on niisugused eelnõud, kus on väga palju huvigruppe ja nende huvid on väga erinevad ja vastandlikud. Tagasiside eelnõudele näitab, et kriitikat on rohkem kui kiitust. Arvan, et oleme saanud realistliku ja hea plaani paika, mis ettevõtete konkurentsivõimet suurendab ja samas suudame ka kliimaeesmärke täita.