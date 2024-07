Seekordse NATO tippkohtumise peateemaks on sõda Ukrainas. Kas kohtumise tulemusena saab Ukraina kinnituse, et nende tee NATOsse on pöördumatu ja kui julgeid otsuseid seekord tehakse, sellest räägime Postimehe «Sõjastuudios» europarlamendi liikme Riho Terrasega (Isamaa).