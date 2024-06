Esmaspäeva hommikuks on selge, kes on need seitse poliitikut, kes esindavad Eestit europarlamendis järgmised viis aastat. Miks toetasid Eesti inimesed just neid, kui täpselt valimistulemust prognoositi ja kuidas sujus hääletamine, sellest räägivad Postimehe erisaates Tallinna linnasekretär Priit Lello, politoloog Tõnis Leht ja poliitikud Marina Kaljurand ning Jüri Ratas. Brüsselis toimuvat vahendab Evelyn Kaldoja.