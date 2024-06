Kui opositsioonis olles on poliitikutel enamasti selge nägemus, kuidas probleeme lahendada, siis võimule tulles selgub enamasti, et nii lihtne see polegi. Kas pealinna liiklusummikutega võitlemiseks on keegi mõne imenipi välja mõelnud või tuleb nendega lihtsalt leppida, sellest räägime Postimehe otsesaates Tallinna abilinnapea Kristjan Järvaniga (Isamaa).