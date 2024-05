Ukrainlased on suutnud Krimmi õhukaitsesse korralikud augud tekitada ja ründavad viimastel päevadel aktiivselt ka teisi Venemaa piirkondi. Kas need on märgid, et sõjaline abi on rindele jõudnud ja Ukrainal on võimalus mõnes rindelõigus initsiatiiv haarata, sellest räägime Postimehe «Sõjastuudios» kindralmajoriga reservis Neeme Väliga.