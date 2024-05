Teisalt on mõistetav, et see ongi keeruline, kuna ma tulin nende numbritega välja alles eelmisel esmaspäeval. Praeguseks on kulunud natuke rohkem kui nädal, nii et see on normaalne, et kokkulepet veel pole. Nii suurt summat ei ole aastate jooksul suudetud kokku hoida ka tavalises eelarveprotsessis, aga nüüd me proovime seda teha aasta keskel ja sisuliselt pooleteise nädalaga. See on üsna suur väljakutse.

Kas te arutate nende samade numbrite üle, millega te eelmisel esmaspäeval välja tulite või peate koalitsioonipartnerite juurde minema mingite uute numbritega?

See on meie mõistlik ja tavapärane koostöö, et kui rahandusminister pakub oma versiooni, siis igal partneril on oma arvamus ja oma nägemus ning pakutakse oma variandid. Seejärel tuleb need uuesti läbi arvutada ja leida poliitiline kokkulepe, mis ka lõpptulemuse ära tooks. Just selline protsess praegu käibki. Olen optimist, sest minu meelest on meil tahe kokkuleppele jõuda olemas. See, et me üksteist kuulame ja oleme valmis üksteise ettepanekuid arutama, on toimivas valitsuses oluline, aga see võtab oma aja.

Millised on need indekseeritud kulutused, mida võiks ümber vaadata?