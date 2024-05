MIS UUDIST? Rännumees Lemo: varastamine Vene armees Šoigu vabastamise põhjusena - millal seda ei ole toimunud?

Täna kirjutas Rainer Saks oma ülevaates, et Vladimir Putin suutis eile üllatada, nimetades kaitseminister Sergei Šoigu julgeolekunõukogu sekretäriks. Oluline on, et ta nimetati sellele ametikohale Nikolai Patruševi asemele. Viimased kümmekond aastat võib seda ametikohta pidada mõjukuselt tähtsamaks kui ministri ametit, kuid puuduvad suured materiaalsed ressursid, mida hallata. Patruševi tuleviku kohta seni teateid ei ole. Kaitseministriks nimetati endine asepeaminister, majandustehnokraat Andrei Beloussov.

Lemo jälgib Ukraina sõja uudiseid. Tema igahommikune rutiin on läbi lugeda Rainer Saksa, Teet Kalmuse ja Igor Taro ülevaated. «Müts maha nende ees, et nad seda teevad. Eks me kõik ole ju täna sõjaeksperdid ja kõikide muude asjade eksperdid,» rääkis Lemo.

«Varastamine kaitseväes... Millal seda ei ole toimunud? See on ju läbi aegade olnud ja ilmselt jääb ka Vene armees olema Potjomkin, et raha tuleb ja kõik justkui saab valmis, kuid sisu on tühi. Ka sellest on pikalt räägitud, et Šoigu võib kinga saada,» rääkis Lemo.

«Selline rahminine, nagu seal, on kogu aeg toimunud. Venemaal on selline ütlemine: «mõeldud – tehtud». Tihti on tunne, et see ütlus peab paika,» märkis Lemo.