Tallinna võimuläbirääkijate suutmatus omavahel kokku leppida, on pannud fraktsioonitud saadikud kahtlema, kas uut koalitsiooni üldse tasub toetada. Ilma nende toetuseta, aga uut linnapead paika ei saa. Milline on võimalus, et linnapea toolile on taas tõusmas Mihhail Kõlvart, sellest räägime Postimehe otsesaates Pärtel-Peeter Perega (RE).