Siis otsustab vabariigi president, kas ta kuulutab selle välja. Varem on president Karis öelnud, et ka tema leiab, et niisugune muudatus on põhiseadusega vastuolus. Kui president on oma meelt muutnud, siis on järg õiguskantsleri käes, viia see kontrolliks riigikohtusse. See on normaalne riigileu asjade käik. Lihtsalt vast olulise asjana tasub meeles pidada, et demokraatia üldpõhimõtteid on ka pikas perspektiivis väga tark järgida, sest ükskõik kui suur ei ole hetkel ka viha või hirm või vaimustus, siis kõik sellised valijaskonnaga või valimisringkonnaga või valitava kogu suurusega manipuleerimised kipuvad kätte maksma.

Teenistuslik järelevalve on päris tavapärane juhtimisvõte. Kuna prokuratuuri puhul on tegemist täitevvõimu asutusega justiitsministeeriumi valitsemisalas, siis tähendab see, et just justiitsministeerium vastutab selle eest, et selle asutuse tegevus oleks õiguspärane, otstarbekas, tulemuslik ja kooskõlas õigusriigi põhimõtetega. Nii et sellistes üldistes küsimustel on õigus esitada küsimusi, paluda dokumente ja teha nende alusel järeldusi. Seal mingisugust erilist ajendit ei olegi vaja ja teenistusliku järelevalve alustamine ei saa rikkuda kellegi õigusi. Erandiks on see, kui ministeerium hakkab alluvat asutust tõesti kiusama, hakates pidevalt küsima dokumente ja selgitusi. Sedapuhku on teenistusliku järelevalvega asi selge ja siin praegu neid märke ei ole, et see oleks kiusamine. Testmoodi on aga distsiplinaarjärelevalve puhul, mida minu teada seda praegu algatatud ei ole. Distsiplinaarjärelevalve jaoks on tõesti vaja ajendit ehk siis seda, et on selgunud, et ametiisik on jätnud oma ametikohused täitmata või on käitunud vääritult. Prokuröride puhul on lisaks teenistuslikule järelevalvele ja distsiplinaarjärelevalvele ette nähtud ka kriminaalvastutus, näiteks kui prokurör läheb kedagi süüdistama, teades, et see inimene süüdi ei ole. Sellisel juhul on see kriminaalkuritegu. Samuti nagu seegi, kui teades, et inimene on süüdi, jäetakse see asi uurimata ja kohtusse viimata. Antud juhul tekkis probleem, et kas eelmine justiitsminister sekkus konkreetsete kriminaalasjade lahendamisse, andes kellelegi kohustuse kellegi suhtes asi algatada või asi lõpetada. Vat seda ei tohi teha. Kui minister andis selliseid suuniseid, siis ei tohi neile alluda. Kui selline kahetsusväärne asi on siiski aset leidnud, tasub see dokumenteerida ja pöörduda koheselt riigisekretäri või õiguskantsleri või riigikontrolöri juurde ja rääkida lugu ära.