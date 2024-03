Ukraina on pannud toime mitmeid edukaid droonirünnakuid, kui kannatab ka ise venelast õhurünnakute tõttu. Kui tõsiselt on pihta saanud ukrainlaste õhukaitse ja kas uus väejuhataja on hakanud võtma rohkem riske, sellest räägime Postimehe «Sõjastuudios» endise Eesti õhuväe ülema Jaak Tarieniga.