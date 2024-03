Eesti ja Soome vahelist elektriühendust tagava Estlink 2 merekaabli rikkekoht on küll üles leitud, kuid selle parandamine võtab aega suve lõpuni. Miks sellega nii kaua läheb ja miks need ühendused sageli katki on, sellest räägime Postimehe otsesaates Eleringi juhi Kalle Kilgiga.