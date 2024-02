Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles, et lääneriikide maavägede saatmist Ukrainasse ei saa välistada. Ka Slovakkia peaminister on kinnitanud, et teatud Euroopa Liidu ja NATO liikmesriigid kaaluvad seda. Kas see võib tõesti nii juhtuda, sellest räägime Postimehe «Sõjastuudios» sõjanduseksperdi ja riigikogu liikme Leo Kunnasega (EKRE).