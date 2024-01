Kui õpetajate palganõudmised on üsna selged ja arusaadavad, siis see, mis toimub esmaspäeval koolimajades, on veel üsna segane. Kuidas korraldada koolielu, kui mõnes streigivad ja teised mitte, sellest räägime Tallinna 21. Kooli direktori Meelis Kondiga.